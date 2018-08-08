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Члени С14 напали на адвоката в суді

В асоціації заявляють, що присутні поліцейські ніяк не відреагували на дії С14
Члени організації С14 у вівторок, 7 серпня, напали на адвоката Олега Поваляєва в приміщенні Київського апеляційного суду.
Члени С14 напали на адвоката в суді Євген Карась. Фото: facebook.com/yevgen.karas

"Поваляєв брав участь у судовому засіданні, на якому були присутні декілька осіб з символікою однієї з праворадикальних організацій, які протягом судового засідання, поводили себе відверто провокаційно, демонструючи повну зневагу до учасників судового процесу, намагаючись зірвати судове засідання", - повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Поваляев зробив зауваження про неприпустимість такої поведінки. За даними асоціації, у відповідь на зауваження двоє людей схопили адвоката за руки, а третій завдав йому удар рукою в область обличчя. Під час перерви на виході із залу суду Поваляев зіткнувся з групою приблизно з 30 осіб, які з образами і нецензурною лайкою почали погрожувати йому розправою, супроводжуючи це реплікою про те, що адвокат "захищає не тих, кого треба".

В асоціації заявляють, що присутні поліцейські ніяк не відреагували на дії С14.

Поваляев подав повідомлення про кримінальне правопорушення і проходить медобстеження, щоб визначити ступінь тяжкості отриманих травм.

Нагадаємо, що 18 липня біля Голосіївського районного суду стався конфлікт між журналістом "Громадського" Ігорем Бурдигою та представниками організації С14.

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08 08 2018 15:17
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