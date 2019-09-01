CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУсі члени Синоду Вселенського патріархату в середу, 9 січня, підписали томос про автокефалію Православної церкви України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Члени Синоду Вселенського патріархату підписали томос ПЦУ
Вселенський патріарх поставив свій підпис ще 5 січня
Фото: romfea.gr
Вселенський патріарх поставив свій підпис ще 5 січня. Після цього документ передали митрополиту Київському і всієї України Епіфанію і доправили в Україну, повідомляє грецьке видання Romfea.
7 січня після різдвяного богослужіння в Софійському соборі томос виставили для огляду, після чого його знову відвезли в Стамбул для допідписання.
Нагадаємо, що Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.
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