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Члени Синоду Вселенського патріархату підписали томос ПЦУ

Вселенський патріарх поставив свій підпис ще 5 січня
Усі члени Синоду Вселенського патріархату в середу, 9 січня, підписали томос про автокефалію Православної церкви України.
Члени Синоду Вселенського патріархату підписали томос ПЦУ Фото: romfea.gr

Вселенський патріарх поставив свій підпис ще 5 січня. Після цього документ передали митрополиту Київському і всієї України Епіфанію і доправили в Україну, повідомляє грецьке видання Romfea.

7 січня після різдвяного богослужіння в Софійському соборі томос виставили для огляду, після чого його знову відвезли в Стамбул для допідписання.

Нагадаємо, що  Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.

Читайте також: Перекладнений українською мовою текст томосу про автокефалію для Православної церкви України.

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09 01 2019 13:35
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