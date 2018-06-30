ЧС-2018: Франція перемогла Аргентину з рахунком 4:3

Збірна Франції з футболу обіграла Аргентину в 1/8 фіналу чемпіонату світу з рахунком 4:3 і вийшла до чвертьфіналу.

Перший гол в матчі забив Антуан Грізманн на 13 хвилині.

Наприкінці першого тайму Анхель ді Марія зрівняв рахунок.

На початку другого тайму Аргентина вийшла вперед (забив Габріель Меркадо), однак з 57-ї по 68 хвилину французи забили три м'ячі (один – Бенжамен Павар і два – Кіліан Мбаппе).

У доданий час Серхіо Агуеро забив за Аргентину третій м'яч.

Суперник Франції в чвертьфіналі визначиться увечері 30 червня в матчі Уругвай – Португалія.