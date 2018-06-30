СПОРТ НОВИНИЗбірна Франції з футболу обіграла Аргентину в 1/8 фіналу чемпіонату світу з рахунком 4:3 і вийшла до чвертьфіналу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЧС-2018: Франція перемогла Аргентину з рахунком 4:3
Визначився перший чвертьфіналіст ЧС-2018
Фото: fifa.com
Перший гол в матчі забив Антуан Грізманн на 13 хвилині.
Наприкінці першого тайму Анхель ді Марія зрівняв рахунок.
На початку другого тайму Аргентина вийшла вперед (забив Габріель Меркадо), однак з 57-ї по 68 хвилину французи забили три м'ячі (один – Бенжамен Павар і два – Кіліан Мбаппе).
У доданий час Серхіо Агуеро забив за Аргентину третій м'яч.
Суперник Франції в чвертьфіналі визначиться увечері 30 червня в матчі Уругвай – Португалія.
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