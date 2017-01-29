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Чоловіча збірна України з фехтування здобула "бронзу" на етапі Кубка світу

У півфіналі українці поступилася чемпіонам Олімпіади в Ріо-де-Жанейро
Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах виборола бронзові медалі етапу Кубка світу в німецькому Хайденхаймі.
Чоловіча збірна України з фехтування здобула "бронзу" на етапі Кубка світу Збірна України з фехтування. Фото: Facebook НОК

В 1/16 фіналу українці здолали Австралію (45:28), в 1/8 фіналу була – Естонію (45:23), а у чвертьфіналі непросте протистояння завершилося перемогою над Швейцарією – 35:34.

У півфіналі збірна України поступилася чемпіонам Олімпіади в Ріо-де-Жанейро французам (29:45), а в поєдинку за "бронзу" українці перемогли збірну Китаю – 36:29.

До складу української команди увійшли Богдан Нікішин, Володимир Станкевич, Анатолій Герей і Максим Хворост.

Нагадаємо, що на етапі Кубка світу з фехтування на шпагах у Сучжоу (Китай) українка Фейбі Бежура в індивідуальних змаганнях здобула срібну нагороду.

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29 01 2017 11:57
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