Чоловіча збірна України з фехтування здобула "бронзу" на етапі Кубка світу У півфіналі українці поступилася чемпіонам Олімпіади в Ріо-де-Жанейро

Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах виборола бронзові медалі етапу Кубка світу в німецькому Хайденхаймі.

Збірна України з фехтування. Фото: Facebook НОК

В 1/16 фіналу українці здолали Австралію (45:28), в 1/8 фіналу була – Естонію (45:23), а у чвертьфіналі непросте протистояння завершилося перемогою над Швейцарією – 35:34. У півфіналі збірна України поступилася чемпіонам Олімпіади в Ріо-де-Жанейро французам (29:45), а в поєдинку за "бронзу" українці перемогли збірну Китаю – 36:29. До складу української команди увійшли Богдан Нікішин, Володимир Станкевич, Анатолій Герей і Максим Хворост. Нагадаємо, що на етапі Кубка світу з фехтування на шпагах у Сучжоу (Китай) українка Фейбі Бежура в індивідуальних змаганнях здобула срібну нагороду.

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