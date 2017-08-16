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Чоловік головної лікарки з Дніпра скупив 14 котеджів у 100 разів дешевше ринку, - ФОТО

Нерухомість знаходиться в елітному котеджному містечку "Сонячна долина", що у селищі Романьків під Києвом
23 травня 2016 року чоловік головного лікаря Дніпропетровської міської студентської поліклініки Вікторії Шкільової купив 14 житлових будинків і 17 земельних ділянок за цінами від 20 до 102 тисяч гривень.
Чоловік головної лікарки з Дніпра скупив 14 котеджів у 100 разів дешевше ринку, - ФОТО Фото: nmu.org.ua

Загалом того дня Валентин Шкільов став власником понад 3,5 га землі і 7 118 кв. м житлових приміщень (площа придбаних будинків становить від 226 до 632 кв. м). Якщо вірити декларації, загалом на придбання майна він витратив близько 2 млн гривень, повідомляє проект "Декларації".


Фото: bihus.info


Фото: bihus.info


Фото: bihus.info

Проте, згідно сайту продажу нерухомості ЛУН.ua, ціни за 1 кв. м житлової площі в "Сонячній долині" коливаються у межах від 41 до 49 тис. гривень. Тобто самі лише котеджі мали обійтися Валентину Шкільову у близько 300-350 млн гривень, інформують "Наші гроші з Денисом Бігусом".

У липні минулого року він також придбав новенький автомобіль Mercedez-Benz GLE-250D 2016 р. в. Автівка коштувала йому 149 999 гривень - всього на одну гривню менше чинного на той момент ліміту розрахунку готівкою і порогу державного фінансового моніторингу. Реальні ж ціни на такі авто зараз стартують від 1,5 млн гривень.


Фото: bihus.info

При цьому сукупні доходи подружжя Шкільових у 2016 році ледве перевищили 300 тисяч гривень. Ще 2,5 млн чоловік головної лікарки позичив у третіх осіб.

Цікаво, що 4 серпня 2017 року Валентин Шкільов продав один зі своїх будинків площею 540 кв. м і земельну ділянку під ним за понад 1,6 млн гривень, у той час як при купівлі вони обійшлися йому в менше ніж 150 тисяч. Покупцем стала донька екс-нардепа й автомобільного магната Таріела Васадзе Ніна.

Окрім котеджів у "Сонячній долині", подружжя Шкільових володіє 126-метровою квартирою у Дніпрі та будинком відпочинку площею 183 кв. м у селищі Генічеська Гірка, що на Арабатській стрілці.

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16 08 2017 11:48
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