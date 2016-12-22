Чоловік із китайської провінції 25 років колов горіхи гранатою

Житель села в китайській провінції Шеньсі приніс в місцеву поліцейську дільницю ручну гранату.

За словами чоловіка на прізвище Жань, граната виявилася у нього в 1991 році. Він ще не знав, що це, і протягом 25 років колов гранатою волоські горіхи.

Як розповів Жань, йому здалося, що незрозуміла металева штуковина добре підходить для цього.

На початку грудня чоловік побачив пам'ятку про заборону зберігати у себе вдома вогнепальну зброю і вибухові речовини. З неї Жань дізнався, що він колотив горіхи ручною гранатою, яка могла його вбити.

Після цього він вирішив віднести гранату в поліцію, де його назвали "безрозсудним".

Нагадаємо, що в Казані у Росії чоловік на автомобілі ВАЗ-2115 протаранив стіну аеропорту і проїхав крізь міжнародний термінал.