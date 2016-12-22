Чоловік із китайської провінції 25 років колов горіхи гранатою
За словами чоловіка на прізвище Жань, граната виявилася у нього в 1991 році. Він ще не знав, що це, і протягом 25 років колов гранатою волоські горіхи.
Як розповів Жань, йому здалося, що незрозуміла металева штуковина добре підходить для цього.
На початку грудня чоловік побачив пам'ятку про заборону зберігати у себе вдома вогнепальну зброю і вибухові речовини. З неї Жань дізнався, що він колотив горіхи ручною гранатою, яка могла його вбити.
中国陕西安康市紫阳县东木镇一名冉姓村民日前到派出所，主动向警方上缴其一直用来砸开核桃的“工具”。警方收到后大吃一惊，发现该“工具”竟是一枚67式手榴弹。该手榴弹虽然已经没有引线装置，但内部仍可能存有炸药。https://t.co/drAspYbEXH pic.twitter.com/2lMFKbNjSU— 南洋商报eNanyang (@nanyangpress) 20 декабря 2016 г.
Після цього він вирішив віднести гранату в поліцію, де його назвали "безрозсудним".
Нагадаємо, що в Казані у Росії чоловік на автомобілі ВАЗ-2115 протаранив стіну аеропорту і проїхав крізь міжнародний термінал.
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