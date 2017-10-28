Чоловік на Харківщині напоїв горілкою і 32 рази вдарив ножем восьмирічну дитину
Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, у п'ятницю, 27 жовтня, до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу селища Великий Бурлук у лісопосадці знайшли тіло дитини.
Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився учень 2-го класу школи-інтернату, який з вересня цього року знаходився у розшуку як зниклий безвісти. В той же день правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 48-річний місцевий житель, який зізнався у скоєному.
"Під час слідчого експерименту затриманий холоднокровно з подробицями розповів, як розправився з дитиною. У день убивства він на могилі напоїв хлопчика горілкою, дочекався, поки той знепритомніє, і після цього відніс його до пустиря, де наніс 32 ножові поранення. Психічно хворій людині здалося, що хлопець зазіхає на його право збирати з могил їжу та напої. Таку жорстокість пояснив тим, що йому подобається колір крові", – розповів заступник начальника ГУНП в Харківській області-начальник слідчого управління Сергій Чиж.
Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.115 (умисне вбивство) ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
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