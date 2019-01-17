Чоловік отримав три роки в'язниці за крадіжку кролика
"До правоохоронців звернулася мешканка одного з сіл району з повідомленням про те, що вночі з її господарства хтось вкрав кролика. Під час досудового слідства поліцейські встановили, що крадіжку скоїв неодноразово судимий односелець потерпілої", - повідомляється на сайті місцевої поліції.
Зазначається, що чоловік вже мав непогашену судимість за крадіжку.
"Маючи незняту і непогашену судимість за майнові злочини, чоловік так і не зробив для себе належних висновків і зробив чергове правопорушення. У своє виправдання підозрюваний пояснив, що викрадену тварину продав, щоб так вирішити свої матеріальні проблеми", - розповів начальник Білгород-Дністровського відділу поліції Євген Орлов.
Обвинувальний акт з матеріалами справи був скерований до суду. Суд визнав підозрюваного винним за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу та призначив покарання відповідно до законодавства.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя (ВРП) вирішила звільнити суддю Дзержинського міського суду Донецької області через звинувачення украдіжці чаю та годинника в магазині.
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