CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі Праги на Вацлавській площі чоловік намагався здійснити самоспалення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чоловік підпалив себе у центрі Праги
Потерпілого із 30% опіками шкіри госпіталізували
Фото: idnes.cz
Вогонь погасили люди, які проходили повз, повідомляє iDnes.
Інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом у п’ятницю. Потерпілого із 30% опіками шкіри госпіталізували.
Очевидці повідомляяють, що перехожі намагалися загасити вогонь на палаючому чоловіку з допомогою одягу. Але це не допомагало, тому вони побігли в кафе за вогнегасником.
Причини вчинку та обставини спроби самоспалення розслідує поліція.
Інцидент стався поблизу місця, де 50 років тому 16 січня на Вацлавській площі себе підпалив студент Ян Палах. Через три дні у лікарні він помер. По собі палах залишив листи, у яких писав, що хоче розбудити чехословацьке суспільство з пасивності.
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