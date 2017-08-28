Чоловік п'ять років розбещував двох хлопчиків на Харківщині

З 2012 року чоловік заманював дітей до себе додому, пригощаючи солодощами або обіцяючи гроші

42-річного чоловіка, інваліда дитинства, який протягом п'яти років розбещував двох хлопців, затримали на Харківщині.

Про це повідомила прес-служба обласної поліції.

Дві жінки, матері 10 та 11-річного хлопчиків з селища Липці звернулися з відповідними заявами 27 серпня.

"Під час перевірки встановлено, що 42-річний місцевий мешканець з 2012 року, пригощаючи солодощами або обіцяючи гроші, запрошував хлопчиків до себе додому та розбещував. Зловмисник затриманий", – повідомили у поліції.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Сумах розшукують екс-депутата, підозрюваного в розбещенні малолітніх. У поліцію вже надійшло 8 заяв від батьків про те, як чоловік на сірій іномарці зупинявся біля майданчиків і за гроші пропонував дітям сісти в машину, при цьому демонструючи статеві органи.

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