Чоловік п'ять років розбещував двох хлопчиків на Харківщині
Про це повідомила прес-служба обласної поліції.
Дві жінки, матері 10 та 11-річного хлопчиків з селища Липці звернулися з відповідними заявами 27 серпня.
"Під час перевірки встановлено, що 42-річний місцевий мешканець з 2012 року, пригощаючи солодощами або обіцяючи гроші, запрошував хлопчиків до себе додому та розбещував. Зловмисник затриманий", – повідомили у поліції.
Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Сумах розшукують екс-депутата, підозрюваного в розбещенні малолітніх. У поліцію вже надійшло 8 заяв від батьків про те, як чоловік на сірій іномарці зупинявся біля майданчиків і за гроші пропонував дітям сісти в машину, при цьому демонструючи статеві органи.
В Росії колишній директор Свято-Іннокентьевской православної гімназії в Якутську ієромонах Мелетій (Андрій Ткаченко) став фігурантом справи про сексуальне насильство над дітьми.
У США та низці країн Європи правоохоронці викрили мережу педофілів і затримали близько 900 дитячих кривдників.
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