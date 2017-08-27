Чоловік у центрі Києва влаштував стрілянину з револьвера

Поліція затримала чоловіка, який серед білого дня влаштував стрілянину у центрі столиці.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Чоловік влаштував стрілянину з револьвера "Флобер".

Слідчо-оперативна група і патруль поліції з підкріпленням приїхали через кілька хвилин з моменту виклику.

У відділі комунікації поліції Києва підтвердили, що поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину вдень по вул. Гончара у Києві, пише "УНН". Він, за попередніми даними, був у стадії алкогольного сп'яніння.

У столичній поліції також додали, що потерпілих внаслідок стрілянини немає.

"Наразі з'ясовуються всі обставини події і вирішується питання відкриття кримінального провадження", – зазначили у відділі комунікації.

Нагадаємо, у центрі Івано-Франківська вдень у суботу між відвідувачами ресторану Pasage Gartenberg сталася стрілянина. Чоловіка поранили з мисливської рушниці.