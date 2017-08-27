Чоловік у центрі Києва влаштував стрілянину з револьвера
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Чоловік влаштував стрілянину з револьвера "Флобер".
Слідчо-оперативна група і патруль поліції з підкріпленням приїхали через кілька хвилин з моменту виклику.
У відділі комунікації поліції Києва підтвердили, що поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину вдень по вул. Гончара у Києві, пише "УНН". Він, за попередніми даними, був у стадії алкогольного сп'яніння.
У столичній поліції також додали, що потерпілих внаслідок стрілянини немає.
"Наразі з'ясовуються всі обставини події і вирішується питання відкриття кримінального провадження", – зазначили у відділі комунікації.
Нагадаємо, у центрі Івано-Франківська вдень у суботу між відвідувачами ресторану Pasage Gartenberg сталася стрілянина. Чоловіка поранили з мисливської рушниці.
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