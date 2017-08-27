Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Чоловік у центрі Києва влаштував стрілянину з револьвера

Обставини події уточнюються, чоловік затриманий
Поліція затримала чоловіка, який серед білого дня влаштував стрілянину у центрі столиці.
Чоловік у центрі Києва влаштував стрілянину з револьвера Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Чоловік влаштував стрілянину з револьвера "Флобер".

Слідчо-оперативна група і патруль поліції з підкріпленням приїхали через кілька хвилин з моменту виклику.

У відділі комунікації поліції Києва підтвердили, що поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину вдень по вул. Гончара у Києві, пише "УНН". Він, за попередніми даними, був у стадії алкогольного сп'яніння.

У столичній поліції також додали, що потерпілих внаслідок стрілянини немає.

"Наразі з'ясовуються всі обставини події і вирішується питання відкриття кримінального провадження", – зазначили у відділі комунікації.

Нагадаємо, у центрі Івано-Франківська вдень у суботу між відвідувачами ресторану Pasage Gartenberg сталася стрілянина. Чоловіка поранили з мисливської рушниці.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 08 2017 19:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.