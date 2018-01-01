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Чоловік викинувся з вікна і впав на дитину: обоє загинули

Хлопчик помер у кареті швидкої
У Запоріжжі ввечері в неділю, 31 грудня, чоловік випав з вікна багатоповерхівки і впав на маленьку дитину, що стояла під під'їздом.
Чоловік викинувся з вікна і впав на дитину: обоє загинули Фото: "112 Україна"

Про це повідомляє "112 Україна".

У результаті інциденту чоловік і дитина загинули. За попередніми даними, чоловік випав з метою накласти на себе руки.

"Коли маленький хлопчик з мамою заходили в під'їзд додому, на нього впав з восьмого поверху 39-річний чоловік, який, за попередньою інформацією, наклав на себе руки. Чоловік загинув на місці, а дитину намагалися врятувати лікарі, проте хлопчик помер в кареті швидкої допомоги", - передає кореспондент видання.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК Умисне вбивство, ведеться слідство.

Нагадаємо, у м. Лозова Харківської області чоловік обстріляв поліцейський автомобіль, після чого застрелився.

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01 01 2018 14:52
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