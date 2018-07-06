Чоловік, якого звинуватили в жорстокому поводжені з конем, спростовує факт насильства

Мешканець Закарпаття, Василь Максимюк, якого звинуватили у жорстокому поводженні з конем, заперечує умисність своїх дій.

"Дуже прикро, що користувач Чорнотисянський рідний край (один із засновників даної громадської організації того року пяним їхавши з весілля збив чоловіка машиною насмерть, і не поніс ніякого покарання) , а з мене зробили ката і злочинця, не дочекавшись висновків правоохоронних органів і ветеринарної служби, своїм дописом у мережі фейсбук організували публічну травлю мене як громадянина, і навіть доходить до публічних погроз мені та моїй сімї", - повідомляє Василь Максимюк у Facebook.

"Близько 19,00 год. вчора вечором, я припнув коня до свого автомобіля і вів його додому. Початок дороги від сінокосу не є асфальтований, а десь приблизно 0,5 км грунтова дорога, якщо би я тягнув тварину по землі за автомобілем, , так як пишуть в дописі ЧОРНОТИСЯНСЬКИЙ РІДНИЙ КРАЙ, то невже би вона отримала лише легкі тілесні ушкодження (копію акту огляду тварини ветеринаром додаю), тим більше, що дана подія відбувалася в дуже людному місці, в такий час коли всі якраз ідуть додому з роботи, і я маю купу свідків-місцевих жителів, які бачили, що кінь ішов привязаний на мотузці, а не я його тягнув за автомобілем лежачи по землі, я їхав на пониженій передачі і на дуже малій швидкості, можете опитати свідків, хоча це зробила поліція. Коли я виїхав на асфальт, то побачив, що кінь спіткнувся і впав, я зупинився, його відвязав і кінь втік."

Також чоловік зазначає, що не був п'яний.

"Пяний я не був, так як за приблизно через годину після інциденту я спілкувався з представниками поліції, їх запитайте, був я пяний чи ні, крім того, до мене додому перед тим як приїхала поліція, з погрозами приходила дружина Попюка Юрія Тетяна та його сестра Попюк Одарка і вони теж бачили що я був в тверезому стані."

Незабаром чоловік видалив пост.

Як повідомляв iPress.ua, на Закарпатті поліція проводить перевірку за фактом жорстокого поводження із конем, якого житель села Чорна Тиса Рахівського району прив'язав до автомобіля УАЗ та буксирував, завдавши тварині ушкоджень.