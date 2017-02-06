Чоловік, який стріляв в Осмаєва - пітерський бандит Дінго, - ЗМІ
Артур Курмакаєв (він же Крінарі, він же Денісултанов, він же Тищенко, він же Цебро) раніше був відомий у кримінальному світі Петербурга як Дінго, - стверджує близьке до поліції видання "Еспресо".
Петербурзьке видання "Фонтанка" в 2011 році повідомляло, що Одинцовський міський суд засудив його до 8 років позбавлення волі. Його визнали винним у крадіжці понад 7 мільйонів рублів, а також у примусі до дачі неправдивих свідчень.
Джерело цієї інформації не вказано, але людина на фотографії в паспорті затриманого дійсно схожа на Курмакаєва.
Курмакаєв у 90-ті роки - особистість, широко відома в "бандитському" Петербурзі. Кілька разів він побував під арештом за звинуваченням у шахрайстві, використанні підроблених документів, замаху на життя співробітника міліції і викраденні людини не тільки в Північно-Західному регіоні Росії, а й за кордоном.
Його справжнє прізвище - Денісултанов, а Курмакаєвим він став після того, як 2001 року одружився з сестрою гатчинського бізнесмена Кіяма Курмакаєва.
У "нульових" ім'я Курмакаєва спливло в Австрії, де він давав свідчення австрійській поліції у справі про вбивство Умара Ісраїлова, що проживав у Відні, колишнього бойовика і охоронця Рамзана Кадирова. Курмакаєва заарештували 11 червня 2008 року за погрози Ісраїлову. Під час допитів він сказав, що бойовика нібито "замовив" його колишній роботодавець Рамзан Кадиров.
Щоправда, після повернення в Росію, Дінго відмовився від своїх показів публічно.
Зазначимо, нападник, який здійснив замах на учасника АТО Адама Осмаєва і був поранений його дружиною Аміною Окуєвою, живий, знаходиться під охороною і дасть свідчення.
Нагадаємо, у Києві на Подолі сталася стрілянина. Стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. Правоохоронці розглядають як основну версію вчинення злочину "патріотичну позицію подружжя".
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