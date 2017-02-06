Чоловік, який стріляв в Осмаєва - пітерський бандит Дінго, - ЗМІ

Кілер, який намагався убити Адама Осмаєва в Києві,- пітерський бандит Артур Курмакаєв.

Артур Курмакаєв (він же Крінарі, він же Денісултанов, він же Тищенко, він же Цебро) раніше був відомий у кримінальному світі Петербурга як Дінго, - стверджує близьке до поліції видання "Еспресо".

Петербурзьке видання "Фонтанка" в 2011 році повідомляло, що Одинцовський міський суд засудив його до 8 років позбавлення волі. Його визнали винним у крадіжці понад 7 мільйонів рублів, а також у примусі до дачі неправдивих свідчень.

Джерело цієї інформації не вказано, але людина на фотографії в паспорті затриманого дійсно схожа на Курмакаєва.