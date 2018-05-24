Чоловік, який влаштував стрілянину в Черкасах, перебуває у лікарні під конвоєм, – Князєв

Сьогодні близько 18:00 до поліції Черкас надійшло повідомлення про озброєний напад на приміщення одного з місцевих всеукраїнських об'єднань. У Нацполіції розповіли, що сталося.

За словами глави Нацполіції Сергія Князєва, зловмисник зачинився всередині, не висуваючи жодних вимог. Поліція оточила район. Було введено в дію спеціальну поліцейську операцію "Заручник". Найближчий спецпідрозділ КОРД з м. Кропивницький був піднятий по тривозі та направлений до Черкас.

"Почувши звуки пострілів у приміщенні, керівники операції прийняли рішення про проведення активних дій. Начальник поліції Черкащини запропонував себе в якості заручника в обмін на людей, які могли знаходитися у приміщенні. Наблизившись до вхідних дверей, де перебував озброєний злочинець, він за допомогою спецпідрозділу затримав правопорушника", – повідомив Сергій Князєв.

Водночас голова Нацполіції відзначив грамотність дій правоохоронців, оскільки під час огляду приміщення поліцейські виявили і знешкодили розтяжку, яка складалася з бойової гранати Ф-1.

"Якби вона не була своєчасно виявлена, то ті працівники поліції, які проникли в приміщення, загинули б або отримали важкі тілесні ушкодження", – зазначив Князєв.

Затриманий правоохоронцями зловмисник наразі перебуває в лікарні під цілодобовим озброєним конвоєм.

"Обставини, мотиви, а також те, що спонукало вказаного громадянина вчинити це правопорушення, ми з'ясуємо у найкоротший час. Наразі поліція Черкаської області проводить розслідування за ч. 2 ст. 115 КК України – умисне вбивство. Водночас слідчі врахують фактор захоплення заручників, а також додатковий епізод – встановлення "розтяжки", який кваліфікуватиметься як замах на вбивство працівників поліції", – додав Сергій Князєв.



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, в інциденті у Черкасах застрелили депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гуру.