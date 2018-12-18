Чоловік, який за 500 гривень став "власником" вертолітного майданчику Януковича, уник суду

Фіктивного власника компанії "Амадеус Ко", якій належить так званий вертолітний майданчик Віктора Януковича, звільнили від суду.

Таке рішення наприкінці листопада ухвалив Шевченківський райсуд Києва.

Клопотання про звільнення від відповідальності Андрія Чернишова подала прокуратура через те, що спливли строки давності.

Чоловіку інкримінували фіктивне підприємництво з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб.

У 2010 році кілька спільників запропонували Чернишову зареєструвати на своє ім’я підприємство, до діяльності якого він у подальшому не мав стосунку.

За це чоловіку заплатили 500 гривень.

За версією слідства, "Амадеус Ко" пізніше використовували для незаконного зайняття земельних ділянок на Парковій дорозі у Києві та будівництва там КВЦ "Парковий", який називають вертодромом Януковича.

Раніше правоохоронці казали, що до будівництва були причетні "особи з найближчого оточення" екс-президента.

Фіктивне підприємництво, у якому обвинувачували Чернишова, є злочином невеликої тяжкості. Покарати за нього можна було лише протягом 2 років, тобто до 2012 року.

Нагадаємо, що вертолітний майданчик на Парковій алеї офіційно передали в управління КП "Центр організації дорожнього руху" в Києві.

Як відомо, 28 грудня 2010 року Київрада ухвалила рішення № 525/5337, згідно з яким ТОВ "Амадеус Ко" отримало в оренду на 25 років земельні ділянки площею 2,18 га. "Амадеус Ко" виступало замовником будівництва вертолітного майданчика для тодішнього президента України Віктора Януковича.

28 лютого 2017 Верховний Суд України задовольнив заяву ГПУ та скасував незаконні судові рішення, якими з держбюджету України було безпідставно стягнуто на користь ТОВ "Амадеус Ко" понад 66 млн грн бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

4 серпня 2017 року Апеляційний суд Києва за поданням ГПУ виніс рішення про накладення арешту та заборону користуватися, розпоряджатися та відчужувати земельні ділянки площею понад 2 га та розташовані на цих ділянках об'єкти нерухомості так званого "Вертолітного майданчика Януковича", власником якої є ТОВ "Амадеус Ко".