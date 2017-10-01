Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Чоловік, який змінив знаменитий напис Hollywood, сам здався поліції

Поліція заарештувала чоловіка і висунула йому підозру в незаконному проникненні на територію
Чоловік, який у Новорічну ніч змінив літери на знаменитій візитці Лос-Анджелеса Hollywood, так, що вона стала читатися як Hollyweed (свята марихуана) сам здався поліції у Лос-Анджелесі.
Чоловік, який змінив знаменитий напис Hollywood, сам здався поліції Фото: twitter.com/tweetsauce

Він з'явився у відділок з адвокатом, повідомляють BuzzFeed News, з посиланням на власні джерела.

Зак Фернандез підписується в соцмережах як рука Ісуса "JesusHands".

Поліція заарештувала чоловіка і висунула йому підозру в незаконному проникненні на територію. Він буде перебувати під вартою щонайменше до 15 лютого.

Нагадаємо, невідомий жартівник замінив частину слова Hollywood на weed - сленгову назву марихуани.

Курйозний інцидент стався в новорічну ніч в американському місті Лос-Анджелесі, розташованому в штаті Каліфорнія.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 01 2017 07:19
ТЕГИ: США, курйоз
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.