CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧоловік, який у Новорічну ніч змінив літери на знаменитій візитці Лос-Анджелеса Hollywood, так, що вона стала читатися як Hollyweed (свята марихуана) сам здався поліції у Лос-Анджелесі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чоловік, який змінив знаменитий напис Hollywood, сам здався поліції
Поліція заарештувала чоловіка і висунула йому підозру в незаконному проникненні на територію
Фото: twitter.com/tweetsauce
Він з'явився у відділок з адвокатом, повідомляють BuzzFeed News, з посиланням на власні джерела.
Зак Фернандез підписується в соцмережах як рука Ісуса "JesusHands".
Поліція заарештувала чоловіка і висунула йому підозру в незаконному проникненні на територію. Він буде перебувати під вартою щонайменше до 15 лютого.
Нагадаємо, невідомий жартівник замінив частину слова Hollywood на weed - сленгову назву марихуани.
Курйозний інцидент стався в новорічну ніч в американському місті Лос-Анджелесі, розташованому в штаті Каліфорнія.
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