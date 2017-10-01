Чоловік, який змінив знаменитий напис Hollywood, сам здався поліції Поліція заарештувала чоловіка і висунула йому підозру в незаконному проникненні на територію

Чоловік, який у Новорічну ніч змінив літери на знаменитій візитці Лос-Анджелеса Hollywood, так, що вона стала читатися як Hollyweed (свята марихуана) сам здався поліції у Лос-Анджелесі.

Фото: twitter.com/tweetsauce

Він з'явився у відділок з адвокатом, повідомляють BuzzFeed News, з посиланням на власні джерела. Зак Фернандез підписується в соцмережах як рука Ісуса "JesusHands". Поліція заарештувала чоловіка і висунула йому підозру в незаконному проникненні на територію. Він буде перебувати під вартою щонайменше до 15 лютого. Нагадаємо, невідомий жартівник замінив частину слова Hollywood на weed - сленгову назву марихуани. Курйозний інцидент стався в новорічну ніч в американському місті Лос-Анджелесі, розташованому в штаті Каліфорнія.

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