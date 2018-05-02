Чоловік з мечем намагався проникнути в адміністрацію президента Ірану

Охоронці поранили його пострілом в ногу і затримали

35-річний чоловік з мечем намагався проникнути в будівлю адміністрації президента Ірану.

Зазначається, що чоловік мав намір проникнути в будівлю адміністрації президента на вулиці Пастера в центрі Тегерана. Він пройшов перший пункт контролю, але біля другого пункту його зупинили охоронці. Вони відкрили вогонь, оскільки чоловік не реагував на накази зупинитися, повідомляє Deutche Welle.

"Ми встановлюємо особу цієї людини і його мотиви", - повідомив заступник губернатора Тегерана Мохсен Хамедані.

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Чоловік був закутаний у білу накидку, що символізувало його готовність пожертвувати власним життям. На цей момент невідомо, чи перебував у цей час в будівлі адміністрації президент Ірану Хасан Роухані.

Заступник начальника служби охорони Хамід Реза Гоударзі повідомив, що 35-річний чоловік був госпіталізований, але в якому стані той перебуває на цей момент - не сказав.

Нагадаємо, що влада Ірану звільнила 440 осіб, які були заарештовані під час антиурядових протестів.