Чоловік за спробу створити "Вінницьку народну республіку" на три роки сяде в тюрму
"За матеріалами СБУ до трьох років позбавлення волі засуджено мешканця Вінниці Олексія Кузічкіна за поширення закликів до зміни територіальної цілісності України. У 2014 році студент місцевого вишу закликав до участі у так званому референдумі та проведенні голосування за створення "Вінницької народної республіки", - повідомляє прес-група УСБУ у Вінницькій області, пише "Укрінформ".
Зазначається, що відповідні агітаційні матеріали зловмисник розміщував у соціальній мережі "Вконтакте" на спеціально створеній сторінці та у проросійських спільнотах, а також на одному з регіональних інформаційних ресурсів.
У судовому засіданні обвинувачений свої дії пояснив бажанням виявити думку вінничан з даних питань та з’ясувати, чи можливий розвиток таких подій у регіоні.
Ф
ото: VLASNO.info
Суд визнав пропагандиста винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Апеляційний суд Вінницької області залишив вирок суду першої інстанції без змін. Відповідне рішення набрало чинності.
Нагадаємо, 29 березня співробітники Служби безпеки України припинили в Чернівецькій області діяльність фейкової громадської організації "Захист прав національних меншин", засновники якої за гроші російських кураторів проводили антиукраїнську пропаганду.
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