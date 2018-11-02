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Чоловіка на зупинці в Києві вбив офіцер ЗСУ, який нещодавно повернувся з АТО

Загиблим виявився одеський шеф-кухар
10 лютого на зупинці громадського транспорту біля станції метро "Чернігівська" в Києві від удару ножем загинув шеф-кухар одного з одеських ресторанів. Нападником виявився офіцер ЗСУ, який повернувся з АТО.
Чоловіка на зупинці в Києві вбив офіцер ЗСУ, який нещодавно повернувся з АТО Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Інформацію про нападника підтвердив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. За його словами, військовослужбовець 1990 року народження і нещодавно повернувся із зони АТО.

"Вчора в столиці близько 13 год. поблизу станції метро "Чернігівська" на автобусній зупинці молодший лейтенант Б. (1990 р.н, контрактник в/ч з місцем постійної дислокації – Біла Церква) ударом ножем у область серця вбив громадянина Ю. (1983 р.н.). Офіцера затримано, оголошено підозру про умисне вбивство. Зовсім недавно офіцер з частиною повернувся з АТО. Конфлікт виник під час очікування у черзі на маршрутний автобус. Офіцер пішов у найближчий магазин, купив ножа, повернувся і вбив людину, яка зробила йому зауваження. Це наслідки війни, до яких сліпа держава", – розповів Матіос.

"Офіцер у Києві безпричинно вбив цивільну людину. Невже наш вічно тимчасовий міністр охорони здоров'я і народні обранці сліпі того, що військові страждають посттравматичним синдромом внаслідок бойових дій? Невже за 4 роки майже війни не можна знайти кошти та розробити програми для реабілітації тих, хто повернувся з АТО?" – зазначив військовий прокурор.

Вбитим виявився шеф-кухар одного з одеських ресторанів Руслан Юрченко. Про це повідомив його колега.

"Вчора вбили Руса, першого шеф кухаря Купера, ми пропрацювали більше трьох років разом. Ножем у спину, солдат 72 бригади, на очах у дружини. Знаєте за що? За зауваження і прохання дотримуватися черги!", – розповів він.

За його словами, у загиблого залишилася дружина і двоє дітей.


Фото: facebook.com/i.alex.cooper

Як повідомляв iPress.ua, 10 лютого у Дніпровському районі столиці чоловік загинув на зупинці, бо зробив зауваження охочому сісти до автобуса без черги. Згодом столичні патрульні по гарячих слідах затримали чоловіка, ймовірно причетного до вбивства на зупинці.

 

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11 02 2018 18:20
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