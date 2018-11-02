Чоловіка на зупинці в Києві вбив офіцер ЗСУ, який нещодавно повернувся з АТО

10 лютого на зупинці громадського транспорту біля станції метро "Чернігівська" в Києві від удару ножем загинув шеф-кухар одного з одеських ресторанів. Нападником виявився офіцер ЗСУ, який повернувся з АТО.

Інформацію про нападника підтвердив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. За його словами, військовослужбовець 1990 року народження і нещодавно повернувся із зони АТО.

"Вчора в столиці близько 13 год. поблизу станції метро "Чернігівська" на автобусній зупинці молодший лейтенант Б. (1990 р.н, контрактник в/ч з місцем постійної дислокації – Біла Церква) ударом ножем у область серця вбив громадянина Ю. (1983 р.н.). Офіцера затримано, оголошено підозру про умисне вбивство. Зовсім недавно офіцер з частиною повернувся з АТО. Конфлікт виник під час очікування у черзі на маршрутний автобус. Офіцер пішов у найближчий магазин, купив ножа, повернувся і вбив людину, яка зробила йому зауваження. Це наслідки війни, до яких сліпа держава", – розповів Матіос.