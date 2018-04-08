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Чоловіка, якого прив’язували до стовпа в Чернігові, покарав суд

Чоловік має відпрацювати 50 годин громадських робіт, а також сплатити судовий збір у розмірі 352 гривні
Суд покарав за кидання пляшок у стелу Героїв Небесної сотні чоловіка, якого 20 липня знайшли прив'язаним до стовпа в Чернігові з табличкою "Я ватнік".
Чоловіка, якого прив’язували до стовпа в Чернігові, покарав суд Фото: соцмережі

"Деснянський районний суд Чернігова розглянув адміністративну справу відносно чоловіка, який 15 липня кидав пляшки в стелу Героїв Небесної сотні, і призначив йому покарання у вигляді 50 годин громадських робіт", - повідомляє прес-служба поліції Чернігівщини.

Дії чоловіка розглядалися за статтею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

За законом, за таке порушення він міг також пройти виправні роботи строком від 1 до 2 місяців із відрахуванням 20% заробітку або піти під арешт на строк до 15 діб.

Зрештою суд прийняв рішення, що чоловік має відпрацювати 50 годин громадських робіт, а також сплатити судовий збір у розмірі 352 гривні.

Нагадаємо, чоловіка, якого знайшли прив’язаним до стовпа в Чернігові з табличкою "Я - ватник", доставили до міського відділу поліції. Відео події у Facebook опублікував Олександр Тарнавський. На його сторінці у соцмережі вказано, що він працював в "Азові". Сам прив’язаний на відео мовчав і не відповідав на запитання перехожих, поліції та медичних працівників.

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04 08 2018 12:17
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