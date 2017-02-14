Чоловіка, який дозволив зрубати 54 дуби на Львівщині, відправили за грати
Під час службової перевірки було встановлено, що із грудня 2014 року по березень 2015 року в одному з лісогосподарських підприємств Львівщини незаконно зрубали 54 дуби. Про це повідомив відділ комунікації Головного управління поліції у Львівській області.
За вироком Кам’янка-Бузького районного суду майстер дільниці засуджений до трьох років позбавлення волі, із встановленням іспитового строку – два роки та оштрафований на 4250 грн.
Нагадаємо, у Закарпатській області суд призначив колишньому працівнику лісництва, якого упіймали на хабарництві, штраф у розмірі 17 тисяч гривень.
У липні минулого року у Львівській області правоохоронці провели операцію з виявлення фактів розкрадання лісу та причетних до цього посадових осіб. У результаті встановлено, що чиновники лісгоспів розкраданням лісу завдали державі 6,5 млн грн збитків.
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