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Чоловіка, який дозволив зрубати 54 дуби на Львівщині, відправили за грати

Також його оштрафували на 4250 грн
На Львівщині через дозвіл на самовільну вирубку дерев і халатність засудили майстра дільниці лісництва. Через недбалість посадовця до своїх службових обов’язків із охорони і захисту лісу, державі було завдано збитків на 371 тис. грн.
Чоловіка, який дозволив зрубати 54 дуби на Львівщині, відправили за грати Фото: УНІАН

Під час службової перевірки було встановлено, що із грудня 2014 року по березень 2015 року в одному з лісогосподарських підприємств Львівщини незаконно зрубали 54 дуби. Про це повідомив відділ комунікації Головного управління поліції у Львівській області.

За вироком Кам’янка-Бузького районного суду майстер дільниці засуджений до трьох років позбавлення волі, із встановленням іспитового строку – два роки та оштрафований на 4250 грн.

Нагадаємо, у Закарпатській області суд призначив колишньому працівнику лісництва, якого упіймали на хабарництві, штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

У липні минулого року у Львівській області правоохоронці провели операцію з виявлення фактів розкрадання лісу та причетних до цього посадових осіб. У результаті встановлено, що чиновники лісгоспів розкраданням лісу завдали державі 6,5 млн грн збитків.

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14 02 2017 16:48
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