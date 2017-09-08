Чоловіка, який наїхав на військових біля Парижа затримали

Поліція Франції затримала чоловіка у зв’язку з наїздом на військових у передмісті Парижа Леваллуа-Перре.

Чоловіка було затримано на одній з автострад. Про це повідомляє BFM TV.

Затримання було неспокійним, в результаті підозрюваний отримав вогнепальне поранення.

Зараз поліція визначає, чи затриманий є винуватцем наїзду, чи його спільником.

Нагадаємо, сьогодні у французькому місті Леваллуа-Перре неподалік від Парижа невідомий наїхав автомобілем на групу солдатів.

В результаті наїзду шестеро солдатів були поранені, у чотирьох з них ушкодження незначні. Двох важкопоранених відвезли до військового госпіталю.