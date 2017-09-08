CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція Франції затримала чоловіка у зв’язку з наїздом на військових у передмісті Парижа Леваллуа-Перре.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чоловіка, який наїхав на військових біля Парижа затримали
Затримували зловмисника зі стріляниною
Фото: з відкритих джерел
Чоловіка було затримано на одній з автострад. Про це повідомляє BFM TV.
Затримання було неспокійним, в результаті підозрюваний отримав вогнепальне поранення.
Зараз поліція визначає, чи затриманий є винуватцем наїзду, чи його спільником.
Нагадаємо, сьогодні у французькому місті Леваллуа-Перре неподалік від Парижа невідомий наїхав автомобілем на групу солдатів.
В результаті наїзду шестеро солдатів були поранені, у чотирьох з них ушкодження незначні. Двох важкопоранених відвезли до військового госпіталю.
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