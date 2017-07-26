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Чоловіка, який напав на людей з бензопилою в Швейцарії арештували

Зловмисник вже неодноразово порушував закон
Швейцарська поліція арештувала 50-річного чоловіка, який напередодні скоїв напад на людей у місті Шаффхаузен.
Чоловіка, який напав на людей з бензопилою в Швейцарії арештували Фото: Reuters

Зловмисника арештували у швейцарському місті Тальвіль, що розташоване на відстані 60 кілометрів від Шаффхаузена, де й стався інцидент.

Чоловіка ідентифікували як 50-річного Франца Вроузіса, який раніше вже скоював злочини. Зазначається, що у нього немає дому, тож він здебільшого жив у лісі, повідомляє видання Reuters.

Наразі правоохоронним органам досі невідомі мотиви його нападу на мирних жителів.

Нагадаємо, у понеділок, 24 липня, у швейцарському місті Шаффхаузен невідомий напав з бензопилою на перехожих на вулиці.
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26 07 2017 08:53
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