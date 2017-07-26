CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШвейцарська поліція арештувала 50-річного чоловіка, який напередодні скоїв напад на людей у місті Шаффхаузен.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чоловіка, який напав на людей з бензопилою в Швейцарії арештували
Зловмисник вже неодноразово порушував закон
Фото: Reuters
Зловмисника арештували у швейцарському місті Тальвіль, що розташоване на відстані 60 кілометрів від Шаффхаузена, де й стався інцидент.
Чоловіка ідентифікували як 50-річного Франца Вроузіса, який раніше вже скоював злочини. Зазначається, що у нього немає дому, тож він здебільшого жив у лісі, повідомляє видання Reuters.
Наразі правоохоронним органам досі невідомі мотиви його нападу на мирних жителів.
Нагадаємо, у понеділок, 24 липня, у швейцарському місті Шаффхаузен невідомий напав з бензопилою на перехожих на вулиці.
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