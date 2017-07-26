Чоловіка, який напав на людей з бензопилою в Швейцарії арештували Зловмисник вже неодноразово порушував закон

Швейцарська поліція арештувала 50-річного чоловіка, який напередодні скоїв напад на людей у місті Шаффхаузен.

Фото: Reuters

Зловмисника арештували у швейцарському місті Тальвіль, що розташоване на відстані 60 кілометрів від Шаффхаузена, де й стався інцидент. Чоловіка ідентифікували як 50-річного Франца Вроузіса, який раніше вже скоював злочини. Зазначається, що у нього немає дому, тож він здебільшого жив у лісі, повідомляє видання Reuters. Наразі правоохоронним органам досі невідомі мотиви його нападу на мирних жителів. Нагадаємо, у понеділок, 24 липня, у швейцарському місті Шаффхаузен невідомий напав з бензопилою на перехожих на вулиці.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію