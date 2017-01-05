Чоловіка, який перевозив тротилові шашки затримали у Миколаєві

Якби шашки спрацювали, могло б бути до 50 осіб, які могли загинути

У Миколаєві затримали чоловіка, який перевозив на машині тротилові шашки.

"Сьогодні під час огляду автотранспорту затримали чоловіка з тротиловими шашками тощо. Якби це спрацювало, могло б бути до 50 осіб, які могли загинути", - заявив голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко, інформує "112 Україна".

Місцеве видання "Преступности.НЕТ" з посиланням на джерела в поліції пише, що у чоловіка вилучили дві тротилові шашки і детонатори до них.

Поліцейські після отримання оперативної інформації в Інгульському районі Миколаєва зупинили автомобіль Daewoo, за кермом якого перебував 25-річний місцевий житель.

"Під час огляду транспортного засобу співробітники поліції виявили в салоні автомобіля дві стограмові тротилові шашки з детонаторами до них. Чоловік вів себе дуже підозріло, помітно нервував і не зміг виразно пояснити походження вибухівки та мету її транспортування", - розповів співрозмовник видання.

Чоловіка затримали та доставили в Інгульський відділок поліції.

Нагадаємо, сьогодні, 1 травня Одесі на Привокзальній площі, в районі Куликового поля поліція виявила рюкзак з вибухівкою.