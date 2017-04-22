Чоловіка, який погрожував поліцейському ножем, затримали в Парижі

Невідомий увійшов до будівлі вокзалу та почав вказувати ножем у бік поліцейських

Поліція затримала в Парижі чоловіка, який погрожував ножем правоохоронцю, чим спричинив паніку на вокзалі Гар дю Норд (Північному вокзалі).

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Невідомий увійшов до будівлі вокзалу, тримаючи ніж у руці та вказуючи в бік поліцейського патрулю.

Люди на вокзалі почали розбігатися. Чоловіка затримали. Він не опирався За деякими повідомленнями, це громадянин Малі.

Нагадаємо, один поліцейський був убитий, інший отримав поранення внаслідок стрілянини в центрі Парижа в четвер увечері.

Згодом терористична організація Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад на поліцейських в Парижі.