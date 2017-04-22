CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція затримала в Парижі чоловіка, який погрожував ножем правоохоронцю, чим спричинив паніку на вокзалі Гар дю Норд (Північному вокзалі).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чоловіка, який погрожував поліцейському ножем, затримали в Парижі
Невідомий увійшов до будівлі вокзалу та почав вказувати ножем у бік поліцейських
Фото: reuters.com
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Невідомий увійшов до будівлі вокзалу, тримаючи ніж у руці та вказуючи в бік поліцейського патрулю.
Люди на вокзалі почали розбігатися. Чоловіка затримали. Він не опирався За деякими повідомленнями, це громадянин Малі.
Нагадаємо, один поліцейський був убитий, інший отримав поранення внаслідок стрілянини в центрі Парижа в четвер увечері.
Згодом терористична організація Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад на поліцейських в Парижі.
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