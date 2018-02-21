Чоловіка, який поранив поліцейського, відправили під домашній арешт

Апеляційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета Олександра Федорченка, який підозрюється у пораненні поліцейського під час сутичок під судом, де обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову.

"Колегія суддів у складі Масенко Дениса, Присяжнюка Олега та Паленика Ігоря Апеляційного суду Києва змінила запобіжний захід активісту руху "Визволення" Олександру Федорченку, позивний "Брест" на цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслету", - повідомляє у Facebook прес-служба Руху "Визволення".

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обурений м'яким покаранням для Олександра Федорченка, який 15 лютого завдав вогнепального поранення співробітникові поліції біля Солом'янського суду. Він вважає, що його не можна було відпускати на поруки народних депутатів, і пригрозив зняти охорону з судів.

Вища рада правосуддя звинуватила міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у тиску на судову владу. Таке рішення ВРП ухвалила на засіданні, яке стосувалося погрози міністра зняти охорону зі судів.

Згодом голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк заявив, що правоохоронці припинили охороняти Шевченківський райсуд столиці.

Згодом у Міністерстві внутрішніх справ України спростували інформацію про нібито зняття охорони приміщення Шевченківського районного суду у м. Києві підрозділами Національної гвардії України.

Як відомо, 15 лютого біля будівлі суду, де розглядалося клопотання про арешт мера Одеси Геннадія Труханова, сталася стрілянина, внаслідок якої був поранений поліцейський. Стрільця затримали, поліцейського з вогнепальними пораненнями ніг доставили в лікарню.

Вчора, 20 лютого близько сотні поліцейських полку поліції особливого призначення влаштували акцію протесту під будівлею Шевченківського суду Києва в підримку пораненому бійцю.