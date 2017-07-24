Чоловіка, який познущався над котом, посадили на півроку
За даними слідства, чоловік підвісив кота на дереві у дворі свого будинку та побив його гумовим шлангом.
Тварина отримала численні переломи і закриту черепно-мозкову травму, каже прокуратура. Про це повідомляє "ВВС Україна".
Випадкові свідки події зняли знущання на відео, а також викликали правоохоронців.
Судова-психіатрична експертиза підтвердила, що дії обвинуваченого були свідомими, цілеспрямованими та послідовними.
Півроку тюрми - це максимально суворе покарання за статтею про жорстоке поводження з тваринами.
Нагадаємо, минулого місяця мешканця Луцька засудили до 5 років позбавлення волі за жорстоке поводження із кошенятами.
4 квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №5119-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження гуманного ставлення до тварин).
Згідно пояснювальної записки, документ спрямовано на посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, їх мордування, а також нацькування тварин одна на одну, їх вбивства. Пропаганди цього негативного явища у суспільстві.
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