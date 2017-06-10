Чоловіка, який розбив пам'ятник Героям Небесної сотні, арештували на два місяці

6 жовтня у Києві суд заарештував вандала, який розтрощив пам'ятник Героям Небесної сотні, на два місяці.

"За клопотанням прокуратури Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для 43-річного чоловіка, який напередодні на Алеї Небесної сотні розбив пам’ятні плити. Суд визначив для затриманого чоловіка запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту з альтернативою внесення 320 тис. грн застави", - йдеться у повідомленні прес-служби столичної прокуратури.

Вандалу інкримінують вчинення злочину, передбаченого статтею "умисне пошкодження майна". Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, що 5 жовтня на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві житель Севастополя розбив меморіал Небесної Сотні. Він був затриманий поліцією на місці злочину.

Підозрюваний пояснив, що зробив це спеціально, щоб закінчити війну на Донбасі і припинити вбивства людей.