У Харкові чоловіка, який утримував заручників, арештували на два місяці
Про це повідомила суддя в ході засідання, яке транслював телеканал "112 Україна".
Так, суд задовольнив клопотання звинувачення взяти Володимира Безуха під варту без можливості застави на 60 діб.
Нагадаємо, вчора у Харкові на вул. Шевченка біля ТЦ "Рост" близько 15 години чоловік захопив відділення "Укрпошти". Зловмисник заявив, що на ньому прикріплена вибухівка, яку він готовий застосувати. За попередньою інформацією, в заручниках у чоловіка знаходилися 11 осіб: 9 дорослих та двоє дітей. Зловмисник не проявляв агресії та спілкувався з переговорниками.
Згодом трьох жінок і двох дітей вдалося звільнити. Звільнений хлопчик розповів про перебування в заручниках.
Незабаром вдалося звільнити всіх заручників, зловмисника затримали.
За фактом подій відкрито кримінальне провадження.
Згодом поліція встановила особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий харків'янин 1977 року народження. Після встановлення особи зловмисника, правоохоронці провели обшук в місці його проживання.
Сьогодні радник глави МВС Зорян Шкіряк розповів, що Безух мав психічні проблеми зі здоров'ям.
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