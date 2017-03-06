Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Чоловікові, який стріляв у Адама Асмаєва, оголосили про підозру

Підозрюваному загрожує до до 15 років позбавлення волі
Чоловікові, який намагався вбити добровольців АТО Адама Асмаєва та його дружину Аміну Окуєву, оголошено про підозру.
Чоловікові, який стріляв у Адама Асмаєва, оголосили про підозру Фото: Олександр Рудоманов

Про це повідомила прес-секретар прокуратури міста Києва Надія Максимець.

"За погодження з прокуратурою міста Києва 03.05.2017 слідчим СУ ГУ НП в м. Києві повідомлено про підозру 58-річному чоловіку, який 1 червня 2017 року вчинив замах на вбивство командира добровольчого батальйону ім. Джохара Дудаєва – Адама Асмаєва та його дружину Аміну Окуєву", – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство), санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі.

"На даний час підозрюваний, який також отримав поранення, перебуває в одній з столичних лікарень під посиленою охороною", – додала прес-секретар.

Також зазначено, що судове слідство, під час якого встановлюються обставини та мотиви цього злочину, триває та перебуває на контролі прокуратури міста.

Нагадаємо, 1 червня у перестрілці в Києві постраждав Адам Асмаєв, якого підозрювали в організації замаху на Путіна. Нападник був поранений його дружиною Аміною Окуєвою.

Стан командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва, на якого 1 червня 2017 року в Києві було здійснено замах, покращився.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 06 2017 22:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.