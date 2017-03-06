Чоловікові, який стріляв у Адама Асмаєва, оголосили про підозру

Підозрюваному загрожує до до 15 років позбавлення волі

Чоловікові, який намагався вбити добровольців АТО Адама Асмаєва та його дружину Аміну Окуєву, оголошено про підозру.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури міста Києва Надія Максимець.

"За погодження з прокуратурою міста Києва 03.05.2017 слідчим СУ ГУ НП в м. Києві повідомлено про підозру 58-річному чоловіку, який 1 червня 2017 року вчинив замах на вбивство командира добровольчого батальйону ім. Джохара Дудаєва – Адама Асмаєва та його дружину Аміну Окуєву", – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство), санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі.

"На даний час підозрюваний, який також отримав поранення, перебуває в одній з столичних лікарень під посиленою охороною", – додала прес-секретар.

Також зазначено, що судове слідство, під час якого встановлюються обставини та мотиви цього злочину, триває та перебуває на контролі прокуратури міста.

Нагадаємо, 1 червня у перестрілці в Києві постраждав Адам Асмаєв, якого підозрювали в організації замаху на Путіна. Нападник був поранений його дружиною Аміною Окуєвою.

Стан командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва, на якого 1 червня 2017 року в Києві було здійснено замах, покращився.