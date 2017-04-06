Чоловіку, який скоїв напад на Окуєву і Осмаєва оголосили підозру

Зловмиснику, який намагався вбити добровольців АТО Адама Осмаєва та його дружину Аміну Окуєву, оголошено про підозру.

"За погодження з прокуратурою міста Києва 03.06.2017 слідчим СУ ГУ НП в м. Києві повідомлено про підозру 58-річному чоловіку, який 1 червня 2017 року вчинив замах на вбивство командира добровольчого батальйону ім. Джохара Дудаєва - Адама Асмаєва та його дружину Аміну Окуєву", - повідомила керівник прес-служби прокуратури м. Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство), санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 1 червня у перестрілці в Києві постраждав Адам Асмаєв, якого підозрювали в організації замаху на Путіна. Нападник був поранений його дружиною Аміною Окуєвою.

Стан командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва, на якого 1 червня 2017 року в Києві було здійснено замах, покращився.