Чоловіку, який вбив шестирічну дівчинку на Одещині дали довічне ув'язнення
Чоловік засуджений до довічного ув'язнення. Крім того, він повинен виплатити мільйон гривень моральної шкоди сім'ї убитої дівчинки, повідомляє "Думская".
Нагадаємо, трагедія сталася у вересні 2015 року. Шестирічна Аня Гоцуленко проживала з батьками і 11-річним братом. Мати і батько алкогольними напоями не зловживають, на життя заробляють виконанням сільськогосподарських робіт в місцевому фермерському господарстві.
14 вересня в Тарутинський райвідділ надійшло повідомлення від 32-річної мешканки села про те, що напередодні ввечері її 6-річна донька зникла за невідомих обставин.
З'ясувалося, що в день зникнення дитина разом з мамою допомагала збирати врожай винограду односельчанина. Після закінчення роботи, дівчинка повідомила звий подружці, що "йде дивитися телевізор до дядька" - знайомого її батьків.
Під час пошуків дитини 54-річний чоловік стверджував, що дівчинка до нього не приходила.
Однак пізніше міліціонери за допомогою службового собаки виявили тіло дівчинки в його домоволодінні. Воно виявилося закопаним в підвальному приміщенні. Також під час огляду місця події правоохоронці вилучили одяг і речі, що належали потерпілій.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків