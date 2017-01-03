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Чоловіку, який вбив шестирічну дівчинку на Одещині дали довічне ув'язнення

Крім того, він повинен виплатити мільйон гривень моральної шкоди сім'ї убитої дівчинки
Апеляційний суд Одеської області підтвердив вирок Татарбунарського райсуду, який визнав винним 54-річного чоловіка у вбивстві при обтяжуючих обставинах і розбещенні 6-річної мешканки села Червоне Тарутинського району.
Чоловіку, який вбив шестирічну дівчинку на Одещині дали довічне ув Фото: ТАСС

Чоловік засуджений до довічного ув'язнення. Крім того, він повинен виплатити мільйон гривень моральної шкоди сім'ї убитої дівчинки, повідомляє "Думская".

Нагадаємо, трагедія сталася у вересні 2015 року. Шестирічна Аня Гоцуленко проживала з батьками і 11-річним братом. Мати і батько алкогольними напоями не зловживають, на життя заробляють виконанням сільськогосподарських робіт в місцевому фермерському господарстві.

14 вересня в Тарутинський райвідділ надійшло повідомлення від 32-річної мешканки села про те, що напередодні ввечері її 6-річна донька зникла за невідомих обставин.

З'ясувалося, що в день зникнення дитина разом з мамою допомагала збирати врожай винограду односельчанина. Після закінчення роботи, дівчинка повідомила звий подружці, що "йде дивитися телевізор до дядька" - знайомого її батьків.

Під час пошуків дитини 54-річний чоловік стверджував, що дівчинка до нього не приходила.

Однак пізніше міліціонери за допомогою службового собаки виявили тіло дівчинки в його домоволодінні. Воно виявилося закопаним в підвальному приміщенні. Також під час огляду місця події правоохоронці вилучили одяг і речі, що належали потерпілій.

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01 03 2017 16:06
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