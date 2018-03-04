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Чоловіки в Ryanair отримують вищу на 67% зарплатню, ніж жінки

Водночас в цілому у компанії жінок працює більше, ніж чоловіків
Ірландська лоукост-компанія Ryanair оприлюднила «гендерну різницю» в розмірі оплати праці чоловіків та жінок, яка склала близько 67%.
Чоловіки в Ryanair отримують вищу на 67% зарплатню, ніж жінки

Така разюча різниця в рівні оплати праці чоловіків та жінок в Ryanair пов'язана з тим, що чоловіки обіймають більшість високооплачуваних позицій, - повідомляє Independent.

В Ryanair працює 554 пілоти і лише 1,4% з них — жінки.

Водночас в цілому у компанії жінок працює більше, ніж чоловіків.

В авіакомпанії додали, що планують збільшити частку жінок серед своїх пілотів що, на їхню думку, покращить гендерне співвідношення.

Раніше дані про різницю в оплаті праці жінок та чоловіків повідомило представництво Bank of America у Великій Британії. Там жінки всередньому отримують на 28,7% менше, ніж чоловіки.

Співробітниці корпорації Microsoft у США у період з 2010 до 2016 років подали 238 скарг на гендерну дискримінацію або ж на випадки сексуальних домагань всередині компанії.

Також Nikon звинуватили у сексизмі через присутність у рекламі лише чоловіків.

Нагадаємо, авіакомпанія Ryanair має намір створити в Україні свій дата-центр для зберігання і обробки даних, де будуть працювати українські IT-фахівці.

 
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03 04 2018 18:57
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