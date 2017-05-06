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Чорногорія офіційно вступила до НАТО

Росія різко негативно оцінила цей крок балканської республіки
У понеділок, 5 червня, Чорногорія стала 29-м членом НАТО.
Чорногорія офіційно вступила до НАТО Фото: sb.by

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг разом із заступником держсекретаря США з політичних питань Томасом Шенноном візьмуть участь у церемонії передачі документа про вступ до альянсу цієї балканської республіки. Церемонія відбудеться у державному департаменті США у присутності прем'єр-міністра Чорногорії Душко Марковича.

19 травня 2016 року країни НАТО підписали протокол про вступ Чорногорії до альянсу. 28 квітня 2017 року парламент Чорногорії схвалив закон про членство республіки в НАТО.

Прагнення Чорногорії вступити в НАТО зустріло опір з боку РФ, яка неодноразово заявляла, що вступ балканської країни в НАТО не піде на користь відносинам з Москвою.

16 жовтня в столиці Чорногорії Подгориці були затримані щонайменше 15 осіб за підозрою у підготовці до терактів, що мали бути скоєні під час парламентських виборів. За даними ЗМІ, за організацією можливих тератків стояли росіяни.

Варто відзначити, що прем'єр-міністр Чорногорії Міло Джуканович прямо звинуватив Росію у фінансуванні кампанії проти приєднання Чорногорії до НАТО, яку проводила опозиція, яка до речі, програла вибори.

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05 06 2017 11:58
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