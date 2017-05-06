Чорногорія офіційно вступила до НАТО
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг разом із заступником держсекретаря США з політичних питань Томасом Шенноном візьмуть участь у церемонії передачі документа про вступ до альянсу цієї балканської республіки. Церемонія відбудеться у державному департаменті США у присутності прем'єр-міністра Чорногорії Душко Марковича.
19 травня 2016 року країни НАТО підписали протокол про вступ Чорногорії до альянсу. 28 квітня 2017 року парламент Чорногорії схвалив закон про членство республіки в НАТО.
Прагнення Чорногорії вступити в НАТО зустріло опір з боку РФ, яка неодноразово заявляла, що вступ балканської країни в НАТО не піде на користь відносинам з Москвою.
16 жовтня в столиці Чорногорії Подгориці були затримані щонайменше 15 осіб за підозрою у підготовці до терактів, що мали бути скоєні під час парламентських виборів. За даними ЗМІ, за організацією можливих тератків стояли росіяни.
Варто відзначити, що прем'єр-міністр Чорногорії Міло Джуканович прямо звинуватив Росію у фінансуванні кампанії проти приєднання Чорногорії до НАТО, яку проводила опозиція, яка до речі, програла вибори.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків