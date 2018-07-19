Чорногорія відповіла на заяву Трампа
У заяві, оприлюдненій 19 липня, чорногорський уряд стверджує, що країна, будучи новим членом НАТО та кандидатом у ЄС, вносить свій вклад у мир та стабільність "не тільки на європейському континенті, але й разом з американськими солдатами в Афганістані".
Чорногорський уряд наголошує, що країна пишається своєю історією, традиціями та політикою миру, яка привела до стабілізуючої ролі Чорногорії у регіоні. Чорногорія, наголошується у заяві, стала єдиною балканською країною, у якій під час розпаду Югославії не спалахнула війна.
"Ми будуємо дружні відносини й досі не втратили жодного друга, в той же час ми спроможні сміливо захищати наші власні національні інтереси. У сучасному світі не має значення, наскільки ви великі чи малі. Важливо, наскільки ви цінуєте цінності свободи, солідарності та демократії", - мовиться у заяві.
Виходячи з цього, підкреслюється у заяві, дружба та союз Чорногоріє та Сполучених Штатів є "міцними та постійними".
Нагадаємо, Дональд Трамп поставив під сумнів обов'язок Сполучених Штатів захищати таких "крихітних" союзників по НАТО, як Чорногорія. За всю історію НАТО стаття 5 застосовувалася тільки один раз - держави НАТО приєдналися до американських військових в Афганістані у відповідь на теракти 11 вересня. Чорногорія також відправляла військових в Афганістан, хоча тоді ще не входила до Альянсу.
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