Чорногорія відповіла на заяву Трампа

Чорногорія, наголошується у заяві, стала єдиною балканською країною, у якій під час розпаду Югославії не спалахнула війна

Уряд Чорногорії оприлюднив офіційну заяву у відповідь на сумнів президента США Дональда Трампа щодо необхідності захисту таких "крихітних" союзників НАТО, як Чорногорія.

У заяві, оприлюдненій 19 липня, чорногорський уряд стверджує, що країна, будучи новим членом НАТО та кандидатом у ЄС, вносить свій вклад у мир та стабільність "не тільки на європейському континенті, але й разом з американськими солдатами в Афганістані".

Чорногорський уряд наголошує, що країна пишається своєю історією, традиціями та політикою миру, яка привела до стабілізуючої ролі Чорногорії у регіоні. Чорногорія, наголошується у заяві, стала єдиною балканською країною, у якій під час розпаду Югославії не спалахнула війна.

"Ми будуємо дружні відносини й досі не втратили жодного друга, в той же час ми спроможні сміливо захищати наші власні національні інтереси. У сучасному світі не має значення, наскільки ви великі чи малі. Важливо, наскільки ви цінуєте цінності свободи, солідарності та демократії", - мовиться у заяві.

Виходячи з цього, підкреслюється у заяві, дружба та союз Чорногоріє та Сполучених Штатів є "міцними та постійними".

Нагадаємо, Дональд Трамп поставив під сумнів обов'язок Сполучених Штатів захищати таких "крихітних" союзників по НАТО, як Чорногорія. За всю історію НАТО стаття 5 застосовувалася тільки один раз - держави НАТО приєдналися до американських військових в Афганістані у відповідь на теракти 11 вересня. Чорногорія також відправляла військових в Афганістан, хоча тоді ще не входила до Альянсу.