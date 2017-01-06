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Чорногорія заборонила в'їзд 149 росіянам

Список сформувався на підставі рішення Європейської ради
Влада Чорногорії заборонила в‘їзд 149 громадянам Росії та України, які активно підтримують політику, що підриває територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.
Чорногорія заборонила в Фото: expres.ua

Як підтвердив уряд Чорногорії, цей список сформувався на підставі рішення Європейської ради.

Серед тих, хто потрапив до чорного списку країни, - російський заступник прем’єра Дмитро Рогозін, Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, президент Чечні Рамзан Кадиров, олігарх Костянтин Малофєєв і заступник генсека партії "Єдина Росія" Сергій Железняк. Про це повідомляє чорногорське видання b92.

Громадян України, яким заборонено в’їзд, видання не зазначає.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович, голова парламенту Іван Брайовіч і президент Демократичної партії соціалістів Міло Джуканович потрапили в чорний список громадян, яким заборонений в'їзд в Росію.

У списку також всі члени уряду і 46 депутатів парламенту Чорногорії, які голосували за Протокол про приєднання до НАТО, а також керівники великих державних компаній.

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01 06 2017 17:48
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