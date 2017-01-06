Чорногорія заборонила в'їзд 149 росіянам
Як підтвердив уряд Чорногорії, цей список сформувався на підставі рішення Європейської ради.
Серед тих, хто потрапив до чорного списку країни, - російський заступник прем’єра Дмитро Рогозін, Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, президент Чечні Рамзан Кадиров, олігарх Костянтин Малофєєв і заступник генсека партії "Єдина Росія" Сергій Железняк. Про це повідомляє чорногорське видання b92.
Громадян України, яким заборонено в’їзд, видання не зазначає.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович, голова парламенту Іван Брайовіч і президент Демократичної партії соціалістів Міло Джуканович потрапили в чорний список громадян, яким заборонений в'їзд в Росію.
У списку також всі члени уряду і 46 депутатів парламенту Чорногорії, які голосували за Протокол про приєднання до НАТО, а також керівники великих державних компаній.
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