Чорногорський парламент ратифікував вступ країни до НАТО

Парламент Чорногорії проголосував за ратифікацію закону про вступ країни до НАТО.

Депутати проголосували за вступ Чорногорії до НАТО одноголосно – відповідний закон підтримали 46 парламентарів, повідомляє чорногорська телерадіокомпанія RTCG.

Ратифікація проходила у місті Цетинє – історичній і культурній столиці Чорногорії.

"НАТО і ЄС були і залишаються гарантами миру і стабільності, основою економічного і соціального процвітання", - заявив у парламенті прем'єр Чорногорії Душко Маркович.

За його словами, членство у НАТО гарантує країні безпеку, і, як зазначив Маркович, стане "вітром у спину у впровадженні реформ" на шляху вступу до ЄС.

Як відомо, Чорногорія отримала офіційне запрошення в НАТО на початку грудня 2015 року. Для перетворення Чорногорії на повноправного члена НАТО необхідна ратифікація відповідного документа всіма 28 країнами-членами альянсу.

Протокол про вступ Чорногорії до НАТО наразі ратифікували 26 членів альянсу. Документ мають ратифікувати лише Нідерланди та Іспанія.

Прагнення Чорногорії вступити в НАТО зустріло опір з боку РФ, яка неодноразово заявляла, що вступ балканської країни в НАТО не піде на користь відносинам з Москвою.

16 жовтня в столиці Чорногорії Подгориці були затримані щонайменше 15 осіб за підозрою у підготовці до терактів, що мали бути скоєні під час парламентських виборів. За даними ЗМІ, за організацією можливих тератків стояли росіяни.

Варто відзначити, що прем'єр-міністр Чорногорії Міло Джуканович прямо звинуватив Росію у фінансуванні кампанії проти приєднання Чорногорії до НАТО, яку проводила опозиція, яка до речі, програла вибори.