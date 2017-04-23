"Чорноморець" обіграв "Зорю" у Прем'єр-лізі

Футболісти луганської "Зорі" із результатом 1:2 поступилися одеському "Чорноморцю" у заключному матчі 26-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

У першому таймі поєдинку на "Славутич-Арені" у Запоріжжі рахунок відкрив Дмитро Коркішко, який на 15-й хвилині скористався пасом Максима Третьякова, повідомляє Укрінформ.

Після перерви команди обмінялися голами з пенальті у виконанні Рафаеля Форстера (51) та Коркішка (57).

Результати інших матчів туру:

"Динамо" (Київ) – "Шахтар" (Донецьк) – 0:1, гол: Факундо Феррейра (12-та хвилина);

"Олександрія" – "Олімпік" (Донецьк) – 1:0, гол: Артем Полярус (48);

"Дніпро" – "Ворскла" (Полтава) – 2:0, голи: Владислав Кочергін (15), Артем Довбик (54);

"Сталь" (Кам'янське) – "Зірка" (Кропивницький) – 1:0, гол: Леандро да Сілва (81);

"Карпати" (Львів) – "Волинь" (Луцьк) – 1:0, гол: Олексій Гуцуляк (17).

Турнірне становище:

перша шістка – "Шахтар" – 69 очок, "Динамо" – 55, "Зоря" – 41, "Олександрія" – 37, "Чорноморець" – 37, "Олімпік" – 35;

друга шістка – "Сталь" – 31, "Ворскла" – 28, "Зірка" – 26, "Карпати" – 21, "Дніпро" – 15, "Волинь" – 13.

На другому етапі чемпіонату України перші шість клубів у два кола змагаються за медалі та місця в єврокубках, решта 6 команд визначать двох аутсайдерів, які залишать Прем'єр-лігу.