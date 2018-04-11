"Чорноморець" програв "Зорі" у фінальному матчі туру футбольної Прем'єр-ліги України
Поєдинок на стадіоні "Чорноморець" в Одесі завершився з рахунком 0:3, пише "Укрінформ".
М'ячі забили півзахисник "Зорі" Олександр Тимчук, який відзначився на 27-й хвилині, захисник гостей Сергій Майборода (66) та хавбек збірної України Олександр Караваєв (72).
"Чорноморець" мав інформацію, що фанати одеситів збиралися зірвати матч, тому гру провели без глядачів. Віце-президент УПЛ Маркіян Ключковський заявив, що це рішення не є дисциплінарним порушенням.
Результати інших матчів туру:
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ФК "Маріуполь" – ФК "Арсенал-Київ" – 1:0, гол – Владислав Вакула (82-а хвилина)
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"Шахтар" (Донецьк) – "Динамо" (Київ) – 2:1, голи – Жуніор Мораес (54), Віктор Коваленко (90+5) – Микола Шапаренко (44)
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"Олімпік" (Донецьк) – "Карпати" (Львів) – 1:2, голи – Євген Пасич (90+2) – Крістіан Понде (6), Мар'ян Швед (73, з пенальті)
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ФК "Олександрія" – "Десна" (Чернігів) – 1:1, голи – Андрій Запорожан (53) – Андрій Гітченко (88)
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ФК "Львів" – "Ворскла" (Полтава) – 0:2, голи – Павло Ребенок (39), Наджіб Якубу (39).
Турнірне становище: "Шахтар" – 37 очок, "Динамо" – 29, "Олександрія" – 27, "Ворскла" – 24, "Маріуполь" – 20, "Зоря" – 18, "Десна" – 17, "Львів" – 17, "Карпати" – 16, "Олімпік" – 15, "Чорноморець" – 9, "Арсенал" – 7.
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