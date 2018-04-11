"Чорноморець" програв "Зорі" у фінальному матчі туру футбольної Прем'єр-ліги України

Це восьма поспіль поразка "Чорноморця" в національній першості

Футболісти одеського "Чорноморця" вдома поступився луганській "Зорі" у поєдинку 14-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Поєдинок на стадіоні "Чорноморець" в Одесі завершився з рахунком 0:3, пише "Укрінформ".

М'ячі забили півзахисник "Зорі" Олександр Тимчук, який відзначився на 27-й хвилині, захисник гостей Сергій Майборода (66) та хавбек збірної України Олександр Караваєв (72).

"Чорноморець" мав інформацію, що фанати одеситів збиралися зірвати матч, тому гру провели без глядачів. Віце-президент УПЛ Маркіян Ключковський заявив, що це рішення не є дисциплінарним порушенням.

Результати інших матчів туру:

ФК "Маріуполь" – ФК "Арсенал-Київ" – 1:0, гол – Владислав Вакула (82-а хвилина)

"Шахтар" (Донецьк) – "Динамо" (Київ) – 2:1, голи – Жуніор Мораес (54), Віктор Коваленко (90+5) – Микола Шапаренко (44)

"Олімпік" (Донецьк) – "Карпати" (Львів) – 1:2, голи – Євген Пасич (90+2) – Крістіан Понде (6), Мар'ян Швед (73, з пенальті)

ФК "Олександрія" – "Десна" (Чернігів) – 1:1, голи – Андрій Запорожан (53) – Андрій Гітченко (88)

ФК "Львів" – "Ворскла" (Полтава) – 0:2, голи – Павло Ребенок (39), Наджіб Якубу (39).

Турнірне становище: "Шахтар" – 37 очок, "Динамо" – 29, "Олександрія" – 27, "Ворскла" – 24, "Маріуполь" – 20, "Зоря" – 18, "Десна" – 17, "Львів" – 17, "Карпати" – 16, "Олімпік" – 15, "Чорноморець" – 9, "Арсенал" – 7.