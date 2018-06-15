Чорноморський флот Росії приведено в стан підвищеної боєготовності, - Reuters

Чорноморський флот Росії було приведено у підвищену бойову готовність через старт Чемпіонату світу з футболу.

Рішення було прийнято для підвищення безпеки на період проведення чемпіонату. Зокрема, російська влада заявляє, що Україна нарощує військову присутність в регіоні і може готувати провокації, повідомляє агентство Reuters з посиланням на свої джерела.

"Через чемпіонат світу і очікування можливих провокацій України біля узбережжя Криму командування прийняло рішення підвищити рівень боєготовність флоту", - заявило одне з джерел.

Міністерство оборони РФ інформацію про бойову готовність сил ВМФ на Чорному морі не підтверджує.

Нагадаємо, що ЧС-2018 вчора стартував у Росії. Футбольна першість триватиме місяць.