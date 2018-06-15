ПОЛІТИКА НОВИНИЧорноморський флот Росії було приведено у підвищену бойову готовність через старт Чемпіонату світу з футболу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чорноморський флот Росії приведено в стан підвищеної боєготовності, - Reuters
Міноборони Росії не підтверджує інформацію
Фото: AFP
Рішення було прийнято для підвищення безпеки на період проведення чемпіонату. Зокрема, російська влада заявляє, що Україна нарощує військову присутність в регіоні і може готувати провокації, повідомляє агентство Reuters з посиланням на свої джерела.
"Через чемпіонат світу і очікування можливих провокацій України біля узбережжя Криму командування прийняло рішення підвищити рівень боєготовність флоту", - заявило одне з джерел.
Міністерство оборони РФ інформацію про бойову готовність сил ВМФ на Чорному морі не підтверджує.
Нагадаємо, що ЧС-2018 вчора стартував у Росії. Футбольна першість триватиме місяць.
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15 06 2018 14:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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