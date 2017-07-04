Чорновол просить НАБУ розслідувати відчуження землі Міноборони за часів Гриценка
Відповідне депутатське звернення до голови НАБУ Артема Ситника направила член фракції "Народний фронт" Тетяна Чорновол, - повідомляє Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що завдяки журналістському розслідуванню програми "Схеми" стало відомо, що тодішній міністр оборони Анатолій Гриценко у 2005-2006 роках, використовуючи своє службове становище, організував корупційну схему, яка призвела до розтрати майна в особливо великому розмірі.
Журналісти з'ясували, що Міністерство оборони втратило понад 24 га землі в елітному районі Канча-Заспа, які належали одному з військових містечок.
"Жодної копійки від цього відчуження не потрапило в бюджет на потреби міністерства, адже міністр оборони Анатолій Гриценко, користуючись своїм службовим становищем, організував відчуження цієї землі не в інтересах армії, а в інтересах приватних осіб - народних депутатів Сергія та Олександра Буряка внаслідок корупційних домовленостей з ними", - наголосила Чорновол.
"Міністерство оборони втратило актив, який на піку ринкових цін на землю коштував $100 млн, й армія нічого не отримала взамін", - додала народний депутат.
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