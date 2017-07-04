Чорновол просить НАБУ розслідувати відчуження землі Міноборони за часів Гриценка

Національне антикорупційне бюро України має розслідувати злочин Міністерства оборони часів міністра Анатолія Гриценка щодо незаконного відчуження військового майна у Конча-Заспі.

Відповідне депутатське звернення до голови НАБУ Артема Ситника направила член фракції "Народний фронт" Тетяна Чорновол, - повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що завдяки журналістському розслідуванню програми "Схеми" стало відомо, що тодішній міністр оборони Анатолій Гриценко у 2005-2006 роках, використовуючи своє службове становище, організував корупційну схему, яка призвела до розтрати майна в особливо великому розмірі.

Журналісти з'ясували, що Міністерство оборони втратило понад 24 га землі в елітному районі Канча-Заспа, які належали одному з військових містечок.

"Жодної копійки від цього відчуження не потрапило в бюджет на потреби міністерства, адже міністр оборони Анатолій Гриценко, користуючись своїм службовим становищем, організував відчуження цієї землі не в інтересах армії, а в інтересах приватних осіб - народних депутатів Сергія та Олександра Буряка внаслідок корупційних домовленостей з ними", - наголосила Чорновол.

"Міністерство оборони втратило актив, який на піку ринкових цін на землю коштував $100 млн, й армія нічого не отримала взамін", - додала народний депутат.

Тетяна Чорновол закликала НАБУ розслідувати "цей зухвалий корупційний злочин зокрема й для того, щоб повернути Міністерству оборони землі, які йому належать, й притягнути винних до відповідальності".