CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ французькому місті Марсель чотирьох туристок із США облили соляною кислотою, зловмисницю затримано.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чотирьох американських туристок облили кислотою на вокзалі у Франції
Обличчя двох жінок травмовані
Фото: metro.co.uk
Поліція Марселя повідомила, що напад, який було скоєно у неділю вранці на залізничному вокзалі Сен-Чарльз у Марселі не пов'язаний із тероризмом, інформує ABC News.
У зв'язку з інцидентом було затримано 41-річну жінку, яка має історію психічних розладів.
Повідомляється, що обличчя двох туристок було травмовано у результаті нападу.
Нагадаємо, в передмісті французького Ліона невідомий чоловік, озброєний молотком, накинувся на перехожих.
На півночі Франції на залізничній станції в департаменті Уаз невідомі застрелили чотирьох осіб, серед них двох дітей віком 3-ьох і 5-ти років.
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17 09 2017 19:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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