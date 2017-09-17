Чотирьох американських туристок облили кислотою на вокзалі у Франції

У французькому місті Марсель чотирьох туристок із США облили соляною кислотою, зловмисницю затримано.

Поліція Марселя повідомила, що напад, який було скоєно у неділю вранці на залізничному вокзалі Сен-Чарльз у Марселі не пов'язаний із тероризмом, інформує ABC News.

У зв'язку з інцидентом було затримано 41-річну жінку, яка має історію психічних розладів.

Повідомляється, що обличчя двох туристок було травмовано у результаті нападу.

Нагадаємо, в передмісті французького Ліона невідомий чоловік, озброєний молотком, накинувся на перехожих.

На півночі Франції на залізничній станції в департаменті Уаз невідомі застрелили чотирьох осіб, серед них двох дітей віком 3-ьох і 5-ти років.