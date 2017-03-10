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Чотирьох поліцейських в зоні АТО викрили на вимаганні

Під час обшуків у кабінетах зловмисників співробітники СБУ вилучили частину грошей
Співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили на вимаганні чотирьох поліцейських в зоні проведення АТО.
Чотирьох поліцейських в зоні АТО викрили на вимаганні Фото: СБУ

"Правоохоронці встановили, що двоє оперуповноважених та двоє працівників дільничної поліції із застосуванням фізичного насильства вимагали від мешканця Миколаївки на Донеччині півтори тисячі доларів США. За цю суму зловмисники обіцяли не притягувати чоловіка до кримінальної відповідальності за нібито скоєне зґвалтування знайомої", - повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби затримали поліцейських поблизу опорного пункту при передачі чоловікові матеріалів сфабрикованої проти нього кримінальної справи.

Під час обшуків у кабінетах зловмисників співробітники СБУ вилучили частину грошей, отриманих раніше від чоловіка.

Поліцейським оголошено про підозру у злочині по ч. 3 ст. 368 "Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище" КК України.

Нагадаємо, що Національна поліція зловила у Харкові державного виконавця, який вимагав 7 тис. доларів хабара.

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03 10 2017 08:20
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