Чотирьох українців судитимуть у Любліні за фіктивні документи для легалізації іноземців

Вони видавали фіктивні документи, які дозволяли тимчасово проживати в Польщі

Працівники відділу прикордонної служби Надбужанського відділення в Любліні спільно з районною прокуратурою Любліна викрили групу, яка незаконно допомагала іноземцям легалізувати своє перебування на території Польщі. За підозрою у цій справі затримали чотирьох громадян України.

Їх затримали 20 грудня через те, що вони легалізують на підставі фіктивних документів перебування іноземців на території Польщі. Такою незаконною діяльністю вони займаються з 2016 року. У такий спосіб група легалізувала перебування щонайменше 140 іноземців на території Республіки Польща, повідомляє ZAXID.NET.

"Механізм роботи групи полягав у виготовленні документів для іноземця, що підтверджують намір отримати освіту та відповідно наявність необхідних для цього фінансових ресурсів. Фіктивні матеріали, підготовлені таким чином, стали основою для того, щоб іноземець подав заяву на отримання тимчасового дозволу на проживання в Польщі. Виявлено також факт вимагання значних фінансових коштів у вигляді субсидій у зв'язку зі створенням та функціонуванням вищої школи", ‒ повідомив 8 січня Надбужанський відділ Прикордонної служби Польщі.

Зібрані правоохоронцями докази свідчать про те, що підозрювані громадяни України заробили в такий спосіб 350 тисяч злотих.

Усім підозрюваним суд обрав найсуворіший запобіжний захід ‒ тримання під вартою на три місяці.

Нагадаємо, що на автомагістралі поблизу польського міста Лодзь зіткнулися 17 легкових та вантажних автомобілів, в результаті ДТП постраждали шестеро людей.