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Чотирьох ув'язнених з Гуантанамо передали Саудівській Аравії

У в'язниці на базі Гуантанамо залишається 55 ув'язнених
У четвер, 5 січня, чотирьох ув'язнених з в'язниці на базі Гуантанамо передали Саудівської Аравії.
Чотирьох ув Фото: Reuters

"США вдячні керівництву Королівства Саудівська Аравія за його гуманітарний жест і готовність підтримати зусилля США по закриттю виправної установи Гуантанамо", – зазначили в Пентагоні.

У міноборони США додали, що Сполучені Штати і Саудівська Аравія забезпечили належні заходи безпеки під час перекладу.

Повідомляється, що в Гуантанамо залишилося 55 ув'язнених.

Напередодні, обраний президент США Дональд Трам заявив про те, що ті, хто ще залишається в катівнях на кубинській базі США, є вкрай небезпечними людьми, яким не місце в суспільстві. Та повідомив, що жоден з тих, хто перебуває у в'язниці на базі Гуантнамо, не повинен вийти на свободу.

Нагадаємо, Табір Гуантанамо — військова в'язниця Військово-морських сил США на арендованій території Куби.

У 2002 році на безстроково орендованій США військово-морській базі в затоці Гуантанамо в Кубі з'явилася в'язниця строгого режиму для осіб, обвинувачених владою США в різних злочинах, зокрема, в тероризмі. В'язниця з'явилася в січні 2002 року, коли туди були доставлені з Афганістану перші 20 талібів.
 

В'язницю звинувачують в тортурах і знущаннях з в'язнів, їх утриманні без рішення суду і порушенні ряду міжнародних конвецій.

21 січня 2009 року, на другий день перебування на посаді, президент Барак Обама підписав наказ про її розформування. Після цього табір мав закритися протягом року, проте рішення Обами не було виконано: в'язниця продовжує функціонувати. Рік тому там було близько 100 в'язнів, зараз - 59, з яких 23 людини мають дозвіл на звільнення.
 
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06 01 2017 09:05
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