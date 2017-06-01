Чотирьох ув'язнених з Гуантанамо передали Саудівській Аравії
"США вдячні керівництву Королівства Саудівська Аравія за його гуманітарний жест і готовність підтримати зусилля США по закриттю виправної установи Гуантанамо", – зазначили в Пентагоні.
У міноборони США додали, що Сполучені Штати і Саудівська Аравія забезпечили належні заходи безпеки під час перекладу.
Повідомляється, що в Гуантанамо залишилося 55 ув'язнених.
Напередодні, обраний президент США Дональд Трам заявив про те, що ті, хто ще залишається в катівнях на кубинській базі США, є вкрай небезпечними людьми, яким не місце в суспільстві. Та повідомив, що жоден з тих, хто перебуває у в'язниці на базі Гуантнамо, не повинен вийти на свободу.
Нагадаємо, Табір Гуантанамо — військова в'язниця Військово-морських сил США на арендованій території Куби.
В'язницю звинувачують в тортурах і знущаннях з в'язнів, їх утриманні без рішення суду і порушенні ряду міжнародних конвецій.
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