Чотирьох ув'язнених з Гуантанамо передали Саудівській Аравії

У четвер, 5 січня, чотирьох ув'язнених з в'язниці на базі Гуантанамо передали Саудівської Аравії.

"США вдячні керівництву Королівства Саудівська Аравія за його гуманітарний жест і готовність підтримати зусилля США по закриттю виправної установи Гуантанамо", – зазначили в Пентагоні.

У міноборони США додали, що Сполучені Штати і Саудівська Аравія забезпечили належні заходи безпеки під час перекладу.

Повідомляється, що в Гуантанамо залишилося 55 ув'язнених.

Напередодні, обраний президент США Дональд Трам заявив про те, що ті, хто ще залишається в катівнях на кубинській базі США, є вкрай небезпечними людьми, яким не місце в суспільстві. Та повідомив, що жоден з тих, хто перебуває у в'язниці на базі Гуантнамо, не повинен вийти на свободу.

Нагадаємо, Табір Гуантанамо — військова в'язниця Військово-морських сил США на арендованій території Куби.

У 2002 році на безстроково орендованій США військово-морській базі в затоці Гуантанамо в Кубі з'явилася в'язниця строгого режиму для осіб, обвинувачених владою США в різних злочинах, зокрема, в тероризмі. В'язниця з'явилася в січні 2002 року, коли туди були доставлені з Афганістану перші 20 талібів.

В'язницю звинувачують в тортурах і знущаннях з в'язнів, їх утриманні без рішення суду і порушенні ряду міжнародних конвецій.