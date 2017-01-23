Чотирьох військових ЗСУ поранено в зоні АТО, - Мотузяник
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Четверо наших бійців дістали поранення. Цих санітарних втрат сили АТО зазнали в окремих районах донецького напрямку внаслідок ворожих обстрілів", - повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, інформує 112.ua.
Зазначимо, Російсько-окупаційні війська зі 120-міліметрових мінометів обстрілювали Піски, також з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь по позиціях ЗСУ на всіх напрямках.
Загалом зафіксовано 41 обстріл.
Нагадаємо, що 21 січня бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців Збройних сил України у зоні проведення Антитерористичної операції. В результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув.
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