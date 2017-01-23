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Чотирьох військових ЗСУ поранено в зоні АТО, - Мотузяник

Загиблих в зоні АТО протягом доби немає
Упродовж минулої доби в зоні АТО загиблих у лавах української армії немає, чотирьох вояків поранено.
Чотирьох військових ЗСУ поранено в зоні АТО, - Мотузяник Фото:lb.ua

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Четверо наших бійців дістали поранення. Цих санітарних втрат сили АТО зазнали в окремих районах донецького напрямку внаслідок ворожих обстрілів", -  повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, інформує 112.ua.

Зазначимо, Російсько-окупаційні війська зі 120-міліметрових мінометів обстрілювали Піски, також з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь по позиціях ЗСУ на всіх напрямках.

Загалом зафіксовано 41 обстріл.

Нагадаємо, що 21 січня бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців Збройних сил України у зоні проведення Антитерористичної операції. В результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув.

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23 01 2017 13:25
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