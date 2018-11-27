Чотирьох захоплених українських моряків поранено, один у важкому стані, - Геращенко

Уповноважений Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший віце-спікер Верховної Ради і представник України у підгрупі ТКГ з гуманітарних питань Ірина Геращенко повідомила, що четверо з захоплених Росією українських моряків поранені, один з них - у важкому стані.

Геращенко підкреслила, що під час спеціальних зборів за участю омбудсмена Людмили Денисової, представників Військово-морських сил, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, Міністерства закордонних справ та неурядових організацій, що займаються правами людини, було прийнято рішення скоординувати зусилля з надання правової, психологічної, соціальної допомоги полоненим українським військовим морякам і їх сім'ям.

Офіційна російська влада через офіс омбудсмена не надала інформацію про стан захоплених моряків. Також не до всіх з них допускають адвокатів.

Геращенко вважає, що до полонених застосовували незаконні методи тиску.

"Ми бачимо підлість Кремля, який не надавав інформацію про стан здоров'я та стан хлопців... І, судячи з провокаційного відео, запущеного у мережу, де хлопців примушують щось читати з аркуша, до них застосовували незаконні методи тиску", - додала вона.

Нагадаємо, що у Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, і що серед них двоє – співробітники СБУ.

У СБУ підтвердили, що на борту захоплених Росією трьох кораблів Військово-Морського флоту України перебували їх співробітники.

У ФСБ РФ заявляли, що допитали кількох моряків: СБУшника Андрія Драча, матроса Сергія Цибізова (перебували на катері "Нікополь"), капітана Володимира Лісового.

Російський "суд" в Криму обирає запобіжні заходи для українських моряків.