Чотирьом бойовикам так званої "ДНР" з Бахмута повідомили про підозру
У квітні 2014 року 13 жителів Бахмута створили банду, яка зокрема брала участь у захопленні будівлі місцевої прокуратури і надалі там облаштувалася, повідомляє сайт прокуратури.
Дії банди кваліфіковані за 9 статтями Кримінального кодексу: бандитизм, викрадення, захоплення державних будівель, розбій, викрадення людей, насильство щодо правоохоронних органів, незаконне поводження зі зброєю, створення незаконних збройних формувань, груповий злочин.
У квітні 2017 року у фігурантів під час обшуку за місцем проживання одного з бойовиків було виявлено арсенал зброї з 8 реактивних піхотних вогнеметів, 9 автоматів, понад 15 тис. патронів.
Фото: don.gp.gov.ua
Зараз чотирьом членам банди оголошено про підозру. Трьом з них обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Четвертий підозрюваний - організатор банди на прізвисько Відлюдник, як і інші 9 учасників, переховується від органів досудового розслідування (щодо них матеріали зараз виділені в окреме кримінальне провадження).
Нагадаємо, що прикордонники спільно зі співробітниками СБУ в Донецькій області затримали чоловіка з військовим квитком так званої "ДНР" та довідкою про участь у бойових діях на боці незаконних збройних формувань.
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