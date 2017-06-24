Чотирьом бойовикам так званої "ДНР" з Бахмута повідомили про підозру

Прокуратура Донецької області повідомила про підозру чотирьом бойовикам так званої "ДНР" з Бахмута (колишній Артемівськ) за злочини, вчинені у квітні-червні 2014 року.

У квітні 2014 року 13 жителів Бахмута створили банду, яка зокрема брала участь у захопленні будівлі місцевої прокуратури і надалі там облаштувалася, повідомляє сайт прокуратури.

Дії банди кваліфіковані за 9 статтями Кримінального кодексу: бандитизм, викрадення, захоплення державних будівель, розбій, викрадення людей, насильство щодо правоохоронних органів, незаконне поводження зі зброєю, створення незаконних збройних формувань, груповий злочин.

У квітні 2017 року у фігурантів під час обшуку за місцем проживання одного з бойовиків було виявлено арсенал зброї з 8 реактивних піхотних вогнеметів, 9 автоматів, понад 15 тис. патронів.



Фото: don.gp.gov.ua

Зараз чотирьом членам банди оголошено про підозру. Трьом з них обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Четвертий підозрюваний - організатор банди на прізвисько Відлюдник, як і інші 9 учасників, переховується від органів досудового розслідування (щодо них матеріали зараз виділені в окреме кримінальне провадження).

Нагадаємо, що прикордонники спільно зі співробітниками СБУ в Донецькій області затримали чоловіка з військовим квитком так званої "ДНР" та довідкою про участь у бойових діях на боці незаконних збройних формувань.