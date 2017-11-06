Чотирьом особам відмовили у в'їзді до країн ЄС без віз, – МЗС
Відповідні дані навів керівник Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, інформує "Українська правда".
Зокрема, станом на 10 ранку українсько-словацький кордон перетнуло 733 громадянина України, з них без віз 33 особи.
Двом громадянам не дозволили в'їзд, оскільки вони перевищили термін попереднього перебування в ЄС.
Ще про два випадки відмов у в'їзді до ЄС без віз Погорельцев повідомляв раніше – на кордоні з Польщею та Румунією.
"Станом на зараз не зафіксовано необ'єктивних відмов у в'їзді або упередженого ставлення. Навпаки – створено режим максимального сприяння", - зазначив він.
Разом з тим, у коментарі "Європейській правді" Погорельцев повідомив, що станом на 11 ранку неділі 774 громадянина України перетнули кордон ЄС, не маючи візи у паспорті.
346 з них в’їхали через наземні пункти пропуску між Україною та Польщею, 112 - з Угорщиною, 627 - Румунією, 27 - зі Словаччиною.
Літаками до ЄС прибули 227 громадян, які не мали в паспорті візи – в тому числі йдеться про рейси до Риму, Парижу, Варшави, Амстердаму. Всі вони успішно та без проблем перетнули кордон з ЄС.
За його словами, всього за перших 11 годин дії безвізового режиму до ЄС в’їхало 20 660 громадян України, в тому числі 5290 – за біометричними паспортами.
Нагадаємо, станом на ранок 11 червня сотні українців безперешкодно за біометричним паспортом перетнули кордон з ЄС.
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