Чотирьом особам відмовили у в'їзді до країн ЄС без віз, – МЗС

У в'їзді до країн ЄС за новими біопаспортами без віз відмовлено чотирьом громадянам України.

Відповідні дані навів керівник Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, інформує "Українська правда".

Зокрема, станом на 10 ранку українсько-словацький кордон перетнуло 733 громадянина України, з них без віз 33 особи.

Двом громадянам не дозволили в'їзд, оскільки вони перевищили термін попереднього перебування в ЄС.

Ще про два випадки відмов у в'їзді до ЄС без віз Погорельцев повідомляв раніше – на кордоні з Польщею та Румунією.

"Станом на зараз не зафіксовано необ'єктивних відмов у в'їзді або упередженого ставлення. Навпаки – створено режим максимального сприяння", - зазначив він.

Разом з тим, у коментарі "Європейській правді" Погорельцев повідомив, що станом на 11 ранку неділі 774 громадянина України перетнули кордон ЄС, не маючи візи у паспорті.

346 з них в’їхали через наземні пункти пропуску між Україною та Польщею, 112 - з Угорщиною, 627 - Румунією, 27 - зі Словаччиною.

Літаками до ЄС прибули 227 громадян, які не мали в паспорті візи – в тому числі йдеться про рейси до Риму, Парижу, Варшави, Амстердаму. Всі вони успішно та без проблем перетнули кордон з ЄС.

За його словами, всього за перших 11 годин дії безвізового режиму до ЄС в’їхало 20 660 громадян України, в тому числі 5290 – за біометричними паспортами.

Нагадаємо, станом на ранок 11 червня сотні українців безперешкодно за біометричним паспортом перетнули кордон з ЄС.